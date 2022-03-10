Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bir araçta, yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pınarbaşı ilçesinde bir araçta arama yapıldı.
Araçta bulunan 3 ton 450 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Kayseri Tütün
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