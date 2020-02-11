Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de selin sahile süreklediği 6 kamyon odun parçası yoksullara dağıtılacak
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de geçen haftaki sağanak ve fırtınada ağaçlardan koparak sel sularıyla sahile taşınan odun parçaları yoksul ailelere dağıtılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde geçen hafta etkisini gösteren yağışların ardından Kültür Park Sahiline vuran odun parçaları, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerce toplandı.
Açıklamada, 6 kamyon odun parçasının, yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis ve Gündoğdu mahalle muhtarlarına teslim edildiği belirtildi.
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