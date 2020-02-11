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Ticaret Bakanı Pekcan "rekor" uyuşturucu yakalamasını açıkladı
Bakan Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule'de gerçekleştirilen bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni bir rekora imza atıldığını bildirdi.
Ticaret Bakanı Pekcan,Kapıkule'de gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen uyuşturucular hakkında açıklama yaptı.
Pekcan,"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı." ifadelerini kullandı.
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