Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de ruhsatsız 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbaratı değerlendiren ekipler, takibe aldıkları aracı Kurtçukuru Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta, 24 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü M.Ö'nün evinde de arama yapan ekipler, 14 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişek ve mermi buldu.
Şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.
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