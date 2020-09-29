İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbaratı değerlendiren ekipler, takibe aldıkları aracı Kurtçukuru Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta, 24 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü M.Ö'nün evinde de arama yapan ekipler, 14 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişek ve mermi buldu.

Şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.