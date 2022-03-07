Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de polis ekipleri üniversite öğrencilerine KADES'i anlattı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekipleri, üniversite öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgi verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince, Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulunda konferans düzenlendi.
Konferansta katılan polisler, öğrencilere KADES'in çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.
Eğitim sırasında cep telefonuna program indirilen bir öğrenci, yanlışlıkla acil destek butonuna bastı. Çağrının hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerince dönüş yapıldı.
Konferansın sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı.
Etiketler: Mersin Polis KADES Emniyet Genel Müdürlüğü
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