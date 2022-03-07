Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'deki firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından yakalama emri bulunan E.Ç, operasyonla gözaltına alındı.
Toplam 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
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