Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sağanak sonrası heyelan
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 2 müstakil ev boşaltıldı. Safranbolu ilçesinde ise istinat duvarının çökmesiyle kapanan yol, ulaşıma açıldı.
Karabük'ün Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak'taki heyelan sonrası 2 müstakil evin bir bölümü toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Evler ekiplerce boşaltılırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
İstinat duvarı çöktü
Safranbolu ilçesinde de sağanak nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi Engin Sokak'ta istinat duvarı çöktü.
Yola düşen kaya ve toprak parçaları yüzünden trafiğe kapanan sokak, Safranbolu Belediyesinin çalışmasının ardından açıldı.
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