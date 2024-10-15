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Güncel
AA 15.10.2024 15:51

Mersin'de pikaba çarpıp devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde cipin park halindeki pikaba çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mersin'de pikaba çarpıp devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen cip, Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde park halindeki pikaba çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen cipteki 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cip ve pikabın yanı sıra caddedeki 4 otomobilde de hasara neden olan kazı anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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