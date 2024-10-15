Az Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.10.2024 13:39

Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

R.G'nin (19) kullandığı otomobil, Kayıkçılar yol ayrımı mevkiinde Musa Ş. (25) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobillere, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı R.G. ise tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle ulaşıma kapatılan yolun Bakacakkadı-Çaycuma istikametindeki trafik, bir süre alternatif yoldan kontrollü sağlandı.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Ortak sınavların konu soru dağılım tabloları yayınlandı
14:00
Bakan Fidan: İsrail uluslararası barış ve güvenliğe tehdit haline gelmiştir
13:45
"Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı" suçlamasıyla Macron hakkında UCM'ye başvuru
13:34
Katar: İsrail planlarını uygulamak için Gazze saldırılarını Batı Şeria ve Lübnan'a genişletti
13:21
Hizbullah: Lübnan'ın güneyine yakın noktalardaki İsrail mevzilerini hedef aldık
13:20
BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi
Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne "komşu borçağı" adını verdiler
Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne "komşu borçağı" adını verdiler
FOTO FOKUS
Güney Kore: Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattı
Güney Kore: Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ