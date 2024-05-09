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Güncel
AA 09.05.2024 10:07

Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan zanlı tutuklandı

Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan zanlı tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince yürütülen çalışmalarda, kentte yaşayan D.K'nin silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Ekiplerin araştırmaları sonrası düzenlenen operasyonda D.K. yakalandı.

Şüphelinin ev ve müştemilatındaki aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, namlu, kabza, sürgü, tetik tertibatı gibi 107 silah parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünün operasyonunda da ruhsatsız tabanca sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 7 ruhsatsız tabanca, 10 kartuş, 135 fişek, bir miktar uyuşturucu hap ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

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