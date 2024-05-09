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Güncel
AA 09.05.2024 09:43

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı iş birliği yapacak

Türk Böbrek Vakfı, Mardin'de öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda eğitim verecek.

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı iş birliği yapacak
[Fotograf: AA]

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında sağlıklı yaşam için beslenme ve hayat tarzı önerileri eğitimi için protokol imzalandı.

Protokole, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk imza attı.

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı iş birliği yapacak

Daha sonra Mardin Öğretmenevi'nde öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Erk, seminerde yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projesi ile illeri gezerek öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Erk, 12 yıldır çalışmalarına devam ettiğini vurgularken bu kapsamda Mardin'in 55. il olduğunu, tüm illere gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı iş birliği yapacak

"23 bin kişi böbrek nakli bekliyor"

Sağlıklı nesiller için özellikle şeker, tuz ve unlu mamullerin tüketiminin azaltılması gerektiğine işaret eden Erk, Türkiye genelinde 62 bin civarında diyaliz hastası bulunduğunu, bunlardan 23 bininin böbrek nakli beklediğini ve yılda 3 bin 800 civarında böbrek nakli yapıldığını söyledi.

"Unlu mamuller çok fazla tüketiliyor"

Türkiye'de tuz tüketimini düşürebildiklerini ancak şeker ve unda sınıfta kaldıklarını söyleyen Erk, "Şeker tüketimini mutlaka azaltmamız gerekiyor. Şerbetli tatlılardan vazgeçip sütlü tatlılara geçmemiz lazım. Unlu mamuller çok fazla tüketiliyor. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekşi mayalı buğday ekmeği tercih etmeliyiz" dedi.

Seminerde Vakfın Projeler Koordinatörü Ayşe Onat ve diyetisyen Gökçen Efe Aydın sunum yaptı.

Protokol kapsamında kentteki okullarda 2 yıl boyunca personel, öğrenci ve velilere, böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları konusunda eğitim verilecek.

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