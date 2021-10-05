Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, bakımlarını yaptığı sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, ilçedeki sokak hayvanlarının sağlık durumlarını kontrol etti.
Canlılara mama ile su bırakan ekipler, bakım ve tedaviye ihtiyacı olanları da Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Etiketler: Mersin Jandarma Genel Komutanlığı Sokak Hayvanları
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