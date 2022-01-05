Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de hafif ticari aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Fatma Duman, Göksu Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın motor kısmına bir yılanın girdiğini görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, yakaladıkları yılanı kırsal alanda doğaya saldı.
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