Mersin'in Silifke ilçesinde, alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Fatma Duman, Göksu Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın motor kısmına bir yılanın girdiğini görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yakaladıkları yılanı kırsal alanda doğaya saldı.