Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de eski öğrenci yurdununda yangın
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kullanılmayan özel öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü.
Arpaçbahşiş Mahallesi 109. Sokak'ta, yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan öğrenci yurdunun çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alt kata da sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Bu arada, jandarma ekipleri, olay yerinde kalabalık oluşturan vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.
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