Millet Caddesi üzerinden Topkapı istikametine giden sürücünün kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın sürücünün otomobili takla attı, sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldı.

Kaza sonrası şoka giren sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Millet Caddesi Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan 2 otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.