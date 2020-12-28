Meyve yetiştiricisi Hasan Dönmez'in, Evren Mahallesi'nde yer alan bahçesindeki erik ağaçlarının bir bölümü, sıcaklık değerleri dolayısıyla çiçeklendi.

Dönmez, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçlarının tomurcuklanmaya başladığını söyledi.

Erik ağaçlarının normalde şubat ayında çiçek açtığını belirten Dönmez, çiçeklenen ağaçların kendilerini şaşırttığını kaydetti.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını aktaran Dönmez, "İnşallah havalar birden soğumaz, don vurmaz. Aksi takdirde tomurcuklanan ve çiçek açan meyve ağaçlarımızdan hiç verim alamayız." dedi.