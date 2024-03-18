Mersin'de Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü kutlandı

Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Halit Şahin, Asri Mezarlık'taki törende şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Pehlivan, "Sizler gibi kahramanlarımız sayesinde bu güzel yurdumuzda, şanlı bayrağımızın altında, minarelerden yankılanan ezanın şahitliğinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımızın farkındayız." mesajını paylaştı.

Kur'an-ı Kerim okunan törende şehit mezarlarına karanfil konuldu.

Törene İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Tarsus ilçesinde de Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi.

Törende Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkan Yardımcısı Güntaç Yılmaz ve gaziler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, şehitler anısına Kur'an-ı Kerim okundu.