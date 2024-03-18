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Güncel
İHA 18.03.2024 15:13

Erzincan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı

Erzincan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109’ncu yıl dönümü dolayısıyla tören ve program düzenlendi.

Erzincan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı
[Fotograf: İHA]

Garnizon Şehitliğinde başlayan törende Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Şehit Aileleri Derneği çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Şehitlik Şeref Defterini imzalayarak bir konuşma yaptı.

Vali Aydoğdu, ''Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu cennet toprakları bizlere vatan yapmak için atalarımızın gösterdiği olağanüstü mücadeleler, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine yazdığı şiirde de vurguladığı gibi, tarihe sığmayacak kadar büyüktür.'' dedi.

Protokol mensupları ve vatandaşların şehitler mezarları ziyaret ederek, karanfil bırakmasıyla burada ki program sona erdi.

Daha sonra, Erzincan İl Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen anma programında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla lise öğrencileri tarafından anma etkinliği gerçekleştirildi.

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