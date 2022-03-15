Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de aranan 23 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.
Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 295 personelin katılımı ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulanan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı.
4 bin 417 şahsın kontrol edildiği denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 8’i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Mersin Denetim Jandarma Genel Komutanlığı
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