Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda ruhsatsız 2 tabanca, 131 tabanca mermisi, 40 kalaşnikof mermisi ile 3 bilgisayar kasası ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde 4 zanlının internet ortamında yasa dışı bahis oynattığını belirledi.
Şüphelilere ait ev, internet kafe ve kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 2 tabanca, 131 tabanca mermisi, 40 kalaşnikof mermisi, 3 bilgisayar kasası, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 450 lira ele geçirildi.
Dört şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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