Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de 3 ayrı makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 ayrı makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin-Antalya D-400 karayolu çevresinde bulunan birbirine yakın 3 noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
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