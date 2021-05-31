Deniz, Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü Murat Tülü ve Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, kaleyi ziyaret etti, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.