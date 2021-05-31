Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mamure Kalesi restorasyon çalışmalarını inceledi
[Fotoğraf: AA]
Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Anamur ilçesinde restorasyon çalışması devam eden Mamure Kalesi ve içindeki camide incelemede bulundu.
Deniz, Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü Murat Tülü ve Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, kaleyi ziyaret etti, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Etiketler: Restorasyon
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