Mersin Emniyet Müdürlüğü personeli,öğrenci ve velilere, broşürler, not defterleri ve kalem veren ekipler, bir sıkıntı durumunda ihbarda bulunmalarını istediler.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ekipler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle, Mersin Üniversitesi'nde öğrenim hayatına başlayacak olan gençleri, terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetlerinden uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla otogarda, üniversitede, tren garında stantlar kurarak, bilgilendirme önleme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Üniversiteye gelen öğrenci ve velilerine yorgunluklarını atmaları için soğuk su, kek ve şekerleme gibi ücretsiz ikramlar dağıtan ekipler, broşürler, not defterleri ve kalem hediye etti.

