Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te hasadına başlanan şeker sorgumu verimi ve kalitesiyle çiftçinin yüzünü güldürdü
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 11 dekar alanda ekimi yapılan şeker sorgumunun hasadına başlandı.
Alınca köyünde hayvancılığın önemli girdilerinden birisi olan kaba yem ihtiyacının karşılanması için alternatif ürün olarak ekimi yapılan yem bitkisi, verimi ve kalitesiyle çiftçinin yüzünü güldürdü.
Aynı zamanda köy muhtarı olan çiftçi Recep Karadağ, gazetecilere, hayvan yemi kalitesi olarak çok yüksek kaliteli silaj imkanı sunan şeker sorgumunu devletin desteğiyle 11 dekarlık alana ektiğini anlattı.
İlk denemede iyi ürün elde ettiklerini dile getiren Karadağ, "Şeker sorgumu, zahmeti az, şeker ve protein oranı yüksek. Maliyeti daha karlı bir bitki olduğu için herkesin denemesini tavsiye ederim. Bizim yüzümüzü güldürdü, memnunuz." şeklinde konuştu.
Etiketler: Tarım Üretimi Karabük
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