Merkezefendi Kent Tiyatrosu ‘Üç İyi’ oyununu sahneleyecek

Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları, yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Tiyatro ekibi, 6 Mayıs Cumartesi günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde “Üç İyi” adlı çocuk tiyatro gösterisi ile seyirci karşısına çıkacak.

Senaryosunu Merkezefendi Kent Tiyatrosu yazarlık kursiyerinin yazdığı, oyun müziklerini Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası’nın bestelediği ve oyununu Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncularının oynadığı oyun saat 17.00’de Petek Salon’da oynanacak.

Davetiye ile giriş yapılacak olan çocuk tiyatrosuna gelecek olan aileler keyifli bir tiyatro deneyimi yaşayacak.