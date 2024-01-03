Memurlar ne kadar zam alacak? 2024 Ocak memur zam oranı belli oldu...

Merakla beklenen 2024'te memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı.

TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda 64,77 oldu. Böylece 2024 memur zam oranı da belli oldu.

Memmur zammı Ocak 2024

TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin:

"Aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıkları enflasyon farkı dahil artışları yüzde 49,25 oldu.

Memurlardaki bu yüzde 49,25'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı. Yüzde 29,78'de enflasyon farkından gelen artış. Dolayısıyla ikisinin çarpımı sonucu çıkan rakam yüzde 49,25."

15 milyon 200 bin emekli ve 4 milyon memurun maaşı Ocak 2024'te zamlı olarak yatacak.

Memurlara yapılacak artış, memur maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için, yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

Memur maaş zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek.

Maaş farkı ne zaman yatacak?

Zengin "Memurların maaşları her ayın 15'inde yatıyor. Dolayısıyla 15 Ocak'ta bu yüzde 49,25'in uygulandığı maaş zammını zaten görecekler bordrolarında. Fark da genellikle bir hafta içerisinde fark bordrosu olarak maaşlarına yatırılıyor. 1'i ile 14'ü arasında çünkü bu artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu ve memurlar 15'inde maaşlarını peşin aldıkları için 1'i ile 14'ü arasındaki yüzde 49,25'lik farkı alacaklar ama 14 günlük farkı alacaklar." dedi.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin "En düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira seviyelerinde olduğunu düşünürsek 32 bin 835 lira seviyelerine çıkacağını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Tarkan Zengin "Memur maaşları doğrudan memur emeklilerini de etkiliyor toplu sözleşme kapsamında. Memur emeklileri de yüzde 49,25 alacaklar. Orada da en düşük 14 bin 800 seviyelerine gelecektir. Bunu kabaca ifade ediyorum." dedi.

SSK ve Bağkur emeklileri maaş zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 6 aylık zam oranı belli oldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zengin SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 zam alacaklarını söyledi.

Zengin "İşçi emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyorlar. Hangi gün alacaklarsa artış yansımış olan aylıklarını alacaklar. Bağkur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında alıyorlar. Onlar da 28 Ocak'a kadar aylıklarını almış olacaklar." dedi.

SSK ve Bağkur emeklisine refah payı verilecek mi?

Zengin "Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklilerinin ise kök maaşlarına bu artış olacak. Bu noktada özellikle hükümetin 7 bin 500 noktasında ve aradaki fark noktasında nasıl bir adım atacağını belki bugün belki bir kaç gün içerisinde görebiliriz. Ama herhangi bir şey yapılmadığı takdirde SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı bu. Orada bir düzenleme yapılma ihtimalini kuvvetle muhtemel değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.