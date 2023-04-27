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Güncel
AA 27.04.2023 10:24

Meksika Devlet Başkanı Obrador COVID-19 nedeniyle bayıldı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, toplantı sırasında COVID-19 nedeniyle "kısa süreliğine bayıldığını" söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador COVID-19 nedeniyle bayıldı
[Fotograf: Reuters]

Ulusal Saray tarafından yayımlanan video mesajında Obrador, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Obrador, Yucatan eyaletindeki Merida kentinde askeri yetkililerle yaptığı görüşme sırasında COVID-19'a bağlı "aniden tansiyonu düştüğü için kısa süreliğine baygınlık geçirdiğini" belirtti.

Ambulans helikopterle başkent Meksiko'ya götürüldüğünü söyleyen Obrador, sedyeyle taşınmadığını vurguladı.

Obrador, normalde kalp sorunları yaşadığını ancak bu sefer hastalığından "kalbinin etkilenmediğinin" altını çizdi.

Evinde karantinada olduğunu ifade eden Obrador, sağlığına kavuşana kadar günlük basın toplantılarının İçişleri Bakanı Adan Augusto Lopez Hernandez tarafından yapılacağını söyledi.

2021'den bu yana iki kez COVID-19'a yakalanan 69 yaşındaki Obrador, 2013'te kalp krizi geçirmişti.

Obrador'a, 2022'de ise askeri hastanede kalp kateterizasyonu yapılmıştı.

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