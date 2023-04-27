Bolu'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Dağkent Mahallesi TOKİ Konutları'nda yaşayan Müzeyyen Turan Sülü'den 2 gündür haber alamayan komşuları, polise haber verdi.
Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin kapısını açamayan polis ekipleri, Sülü'nün dairesine merdivenli itfaiye aracıyla balkondan girdi. Ekipler, evde Sülü'nün cansız bedeniyle karşılaştı.
Sülü'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.
Eşini Kovid-19 salgınından kaybettiği belirtilen kadının, yalnız yaşadığı öğrenildi.