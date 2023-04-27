Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.04.2023 09:37

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
[Fotograf: AA]

Dağkent Mahallesi TOKİ Konutları'nda yaşayan Müzeyyen Turan Sülü'den 2 gündür haber alamayan komşuları, polise haber verdi.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin kapısını açamayan polis ekipleri, Sülü'nün dairesine merdivenli itfaiye aracıyla balkondan girdi. Ekipler, evde Sülü'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Sülü'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

Eşini Kovid-19 salgınından kaybettiği belirtilen kadının, yalnız yaşadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor
14:43
Bodrum'da 800 yıllık 'Korsan Köy' dronla görüntülendi
14:32
Nijerya, Sudan'dan 3 bin 500 vatandaşını tahliye edecek
14:24
TEKNOFEST, İstanbul'da kapılarını açtı
14:45
Merkez faizi değiştirmedi
14:38
Sudan'dan tahliye edilenlerin sayısı 1500'e ulaştı
Efteni Gölü havzası son yağışlarla suya doydu
Efteni Gölü havzası son yağışlarla suya doydu
FOTO FOKUS
Bodrum'daki 800 yıllık tarihi Karakaya köyü
Bodrum'daki 800 yıllık tarihi Karakaya köyü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ