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Güncel
DHA 27.04.2023 09:23

Tramvay hattında kopan tel seferleri aksattı

İstanbul Bağcılar arasında tramvay seferlerinde elektrik teli kopması nedeniyle aksama yaşanıyor.

Tramvay hattında kopan tel seferleri aksattı
[Fotograf: DHA]

Kabataş- Bağcılar arasında sefer yapan T1 tramvay hattında enerji sağlayan telin, Seyitnizam durağı yakınında kopması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, `T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır` ifadeleri yer aldı.

Ekiplerin onarım çalışmalarının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Yaşanan sorun nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Mustafa Şen, ` 20 dakika kadar yürüyeceğiz Cevizlibağ'a kadar. Sanıyorum hatlarda sorun varmış ama mağdur olduk ıslanıyoruz` dedi.
 

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