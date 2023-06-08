MCBÜ gençlerin sağlıklı beslenmesi için önemli bir adım attı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi gençlerin evlerinde imkanlar ile yapabilecekleri ve sağlıklı beslenmelerinin önünü açacak doğal besinlerden “ATIŞTIRMALIK BAR” yapabilecekleri bir proje başlattı.

Proje kapsamında piyasada üretilen 40 çeşit ürün denenerek lezzeti herkes tarafından beğenilebilecek ve hiçbir katkı maddesi içermeyen “Barisa” adlı bar içeriği üretilmiş oldu. Ürünün tam tarifi çekilen video ile üniversite öğrencilerine ulaştırılarak katkısız sağlıklı beslenmeleri sağlanacak.

Gençlerin ve çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması maçıyla çeşitlerinin arttırılması çalışmaları devam eden ürün diğer eğitim kurumlarında stantlar açılarak ailelerin orta öğretimdeki çocuklar için evde yapabilmesi için velilere tanıtılması hedefleniyor.

Projenin önemine değinen, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği anabilim dalı öğretim üyesi ve Proje Danışmanı Doç. Dr. Fatih Özcan “ Günümüzde endüstriyel gıda takviyeleri ve doğal olmayan maddelerle üretilen hazır gıda ürünleriyle beslenmenin insülin direncini ve dolayısıyla obeziteyi artırdığı hatta bağışıklık sistemini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Hemen her yaş grubunda önemli bir sağlık sorunu olan insülin direnci ve obeziteyle mücadele kapsamında başta üniversite gençlerinde bu konuda farkındalık oluşturmak ve endüstriyel ürünlere alternatif olarak doğal yemişlerden de sağlıklı atıştırmalıklar olabileceğini göstermek ve bu yönde olumlu beslenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Projemizin sonunda elde edilen atıştırmalık bar ürününün hazırlanışı, pişirme tarifi video kaydına alınarak, bu videonun üniversitemizin tüm öğrencilerine ilerleyen günlerde ulaştırılması sağlanacaktır. Ürünün en önemli özelliği her yerde bulunan malzemeler ile videodaki tariflere göre öğrenciler tarafından kendi evlerinde yapılabilecek olmasıdır” diye konuştu.

Danışmanlığı Tıp Fakültesi Aile Hekimliği anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Özcan tarafından verilen projede Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Nazlı SAVLAK, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalından Doç. Dr. Hüseyin CAN, Doç. Dr. Hüseyin ELBİ, Araştırma görevlileri Dr. Sıdıka Ece Yokuş, Dr. Abdurrahman Özgür Yaraşır görev alırken Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olmak üzere 12 öğrenci görev alıyor.

BARİSA'nın içeriği öğrenci oyları ile şekillendi

Ağustos 2022’de başlayan projede, elde edilecek ürünün içeriğine ve biçimine yaklaşık 40 çeşit atıştırmalık bar’ın lezzet denemeleri sonrasında karar verildi.

Üründe kullanılacak malzemelerin (kuruyemiş ve kuru meyve ve diğer malzemeler) doğal ürünler olmasına, işlenmiş veya endüstriyel ürünler olmamasına özen gösterildi.

Seçilen malzemelerden uygun oranları saptanıp en iyi lezzeti temin etmek için Gıda Mühendisliği üretim laboratuvarlarında deneme çalışmaları yapıldı. En uygun lezzetin elde edildiği karışımın, içerik ve ismi projeye katılan öğrencilerin oylarıyla belirlendi.

İçeriği; %60 kuru meyve, %23 kuruyemiş ve yaklaşık %17 tahıldan oluşan “BARİSA” 180 derece fırında 12 dakikada üretiliyor.

Proje ilkokul velilerine de ulaştırılacak

Atıştırmalık bar’ın yapımında hangi malzemelerin ne miktarda kullanıldığı ve Gıda Mühendisliği üretim laboratuvarlarında üretim anından paketlenme aşamasına kadar geçen aşamalar video kaydına alınacak. Bu videoda bir öğrencinin bu atıştırmalık bar’ı evindeki olanaklarla yapabilmesi için gereken tarif rer alacak. Hazırlanan bu video kaydı önce tıp fakültesi ve gıda mühendisliği öğrencileri daha sonra tüm üniversite öğrencileri ile paylaşılarak öğrencilerimizin günlük yaşamlarında, insülin direncini dolayısıyla obeziteyi artıran endüstriyel ürünler yerine tamamen doğal sağlıklı alternatif atıştırmalıklara yönelmesinin önü açılacak.

Düzenlenecek bir tanıtım toplantısında, bu video kaydı Manisa’da bulunan ilkokul velileriyle paylaşılıp obeziteyle mücadelede, daha erken yaştaki çocukların da sağlıklı atıştırmalıklarla tanışması sağlanacak.