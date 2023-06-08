Çok Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.06.2023 15:11

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheliye ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 3 hassas terazi, 4 tabanca, 2 tüfek, 46 kartuş, suç geliri olarak değerlendirilen 215 bin 300 lira, 4 çeyrek altın, 1 cumhuriyet altını, 1 gram altın, 14 tam altın, 230 avro ve 225 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Bolu'da sahipsiz köpeklerin etki alanı çipli takip sistemiyle belirleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Ceylan'ın ailesine taziye mesajı
16:08
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
16:07
Otomobilin motor kısmından yılan çıktı
16:09
Yeni dönemin ilk MGK'sı toplandı
16:04
Fransa'da bıçaklı saldırı: 8'i çocuk 9 kişi yaralandı
15:57
Avustralya'nın Ukrayna'ya gönderdiği askeri yardımlar Polonya'ya ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 millet bahçesinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 millet bahçesinin açılışını yaptı
FOTO FOKUS
HÜRJET'in iniş takımları ilk kez kapatıldı
HÜRJET'in iniş takımları ilk kez kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ