Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 3 gündür ava çıkamayan balıkçılar, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyu etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Tekirdağ
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