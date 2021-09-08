Okul öncesi çocukların Türkçe öğretimine yönelik olarak Enstitü uzmanları tarafından hazırlanan kitapta yer alan ilgi çekici eğitsel oyunlar, şarkılar ve boyama etkinlikleri de daha etkili ve eğlenceli bir şekilde Türkçe öğrenmeye imkan tanıyor.

"Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Okul Öncesi" ile çocukların bir yandan dinleme konuşma becerilerini geliştirmesi hedeflenirken diğer yandan okul öncesi kazanımlarını artıracak etkinliklere yer verildi. 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan ve 13 üniteden oluşan kitabın içeriğinde, yaş grubunun öğrenme özellikleri dikkate alınarak günlük yaşamda iletişim becerisi kazanımlarını kolaylaştırmak hedeflendi. Ayrıca Türkçe öğretmenlerine yardımcı kaynak olarak hazırlanan ÇİT Okul Öncesi Öğretmen Kılavuz Kitabı da, alternatif etkinlik ve oyun önerilerini içeriyor.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen çocuklar ve bu alanda çalışan öğreticiler için kaynak kitap olacak “Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Okul Öncesi”ne Enstitünün web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Enstitünün ayrıca 6-9 yaş arası çocukların Türkçe öğrenimine yönelik hazırladığı “Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Seti” de bulunuyor. A1 düzeyde Türkçe öğrenmeyi hedefleyenlere yönelik hazırlanan sette ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, şarkılar ve dinleme kayıtları yer alıyor.