Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
[Fotoğraf: Getty]
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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