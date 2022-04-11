Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
[Fotoğraf:AA]
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mardin'de tören düzenlendi.
Hükümet Konağındaki törende, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Emniyet Müdürü Karabulut, teşkilatın174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Karabulut, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında İl Emniyet Müdürlüğü şubelerinin açtığı sergiyi gezdi.
Sergide polis ekipleri kullandıkları malzemeleri tanıttı.
Etiketler: Polis Mardin Emniyet Genel Müdürlüğü
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