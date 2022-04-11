Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Coşkun (72) idaresindeki 58 NP 806 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve Meliha Coşkun (65), ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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