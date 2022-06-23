Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Nusaybin ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Mardin'de Ziver Kart (54) idaresindeki plakalısı öğrenilemeyen motosiklet, Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Seve ve kızı Naime Kart yaralandı.
Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken Ziver Kart, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:44
- 12:31
- 12:18
- 12:30
- 12:11
Sıradaki Haber
Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz