Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.10.2024 22:23

Mardin'de "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında stant açıldı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında Artuklu Üniversitesi kampüsünde stant açıldı.

Mardin'de "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında stant açıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin ve öğrencilerin farkındalığını artırmak ve daha güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

Artuklu Üniversitesi merkez kampüsünde açılan stantta, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Siber, Güvenlik, Asayiş, Trafik ve Toplum Destekli polislik birimlerinden personeller yer aldı.

Stantta, zararlı madde ve internet kullanımı konularında gençlere bilgi verildi.

Ayrıca, gençlere polisler, broşür ve çeşitli hediyeler dağıttı.

ETİKETLER
Mardin Narkotik Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Çanakkale'de hayvan işletmesinde çıkan yangında bin saman balyası zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi
09:13
AK Parti'de ilçe kongreleri bugün başlıyor
08:32
7 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 95 gözaltı
08:25
Bakan Yerlikaya: Ambulansın önünü kesenler hakkında işlem yapıldı
06:50
TBB'den dijital dolandırıcılığa karşı uyarı
06:44
Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası yatırım
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
FOTO FOKUS
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ