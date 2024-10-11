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Güncel
AA 11.10.2024 22:06

Çanakkale'de hayvan işletmesinde çıkan yangında bin saman balyası zarar gördü

Çanakkale’nin Çan ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvan işletmesinin samanlığında çıkan yangında, bin balya saman zarar gördü.

Çanakkale'de hayvan işletmesinde çıkan yangında bin saman balyası zarar gördü

İlçeye bağlı Etli köyünde Mustafa G.’e ait büyük ve küçükbaş hayvan işletmesinin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ile Etili Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, Etili Seramik Fabrikası itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında bin adet saman balyası ile kuruluk olarak adlandırılan otların zarar gördüğü öğrenilirken, işletmede bulunan koyunlar da çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çanakkale İtfaiye Yangın
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