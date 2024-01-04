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Güncel
AA 04.01.2024 11:01

Mardin'de belediye ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesince geçen yıl 9 Kasım'da açılan aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Mardin'de belediye ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor
[Fotograf: AA]

Pişirme alanı, kuru depo, hamur hazırlık alanı, et ve tavuk hazırlık alanı, sebze hazırlık alanı, soğuk hava depoları, bulaşıkhane ve idari alan olmak üzere 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip aşevinde, günde bir öğün olmak üzere yaklaşık 600 kişilik yemek yapılıyor.

Sağlıklı ve hijyenik ortamda pişirilen yemekler, Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerinin koordinesinde Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde önceden belirlenen adreslere teslim ediliyor.

Haftanın 7 günü çalışmaların sürdüğü aşevinde şu ana kadar 14 bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırıldı.

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