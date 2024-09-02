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Güncel
AA 02.09.2024 14:21

Mardin'de araç uygulama noktasına çarptı, 2'si polis 6 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, uygulama noktasına bir aracın çarpması sonucu 2'si polis memuru, 6 kişi yaralandı.

Mardin'de araç uygulama noktasına çarptı, 2'si polis 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Seyfettin Güneştan Caddesi'nde, saat 00.35 sıralarında polis ekiplerinin şüpheli bir aracı kontrol ettiği esnada başka bir araç kontrolden çıkarak uygulama noktasına çarptı.

Kazada, polis memurları M.E. (31), H.Y. (32), bekçi H.A. (34) ile vatandaşlardan Ö.F.Y. (24), A.Ç. (19) ve M.S. (19) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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