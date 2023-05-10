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Güncel
İHA 10.05.2023 14:58

Mardin’de 2023’te hedef 1 milyon turist ağırlamak

Yıl içerisinde birçok ziyaretçi ağırlayan Mezopotamya’nın “altın üçgeni” illerinden Mardin, yerli ve yabancı turistlerin rotası olmaya devam ediyor. Otel işletmecilerinin beklentisi bu yıl 1 milyon turist ağırlamak.

Mardin’de 2023’te hedef 1 milyon turist ağırlamak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il başta olmak üzere, başka illerden de vatandaşlar deprem riski az olan Mardin'e göç etti.

Şehirde doluluk oranının bu ay itibarıyla yüzde 80 olduğu bilgisini paylaşan otel işletmecisi Nedim Kaya, bu rakamın yüzde yüz olacağını değerlendirdi. Depremzedelerin ilk tercih yerlerinden birinin kadim şehir Mardin olduğunu ifade eden Kaya, “Deprem dolayısıyla şehre gelen depremzedeleri kadim şehirde ağırladık. Burası dünyanın ikinci Mezopotamya’sı. Birlik ve beraberlik içinde herkesle bir arada yaşıyoruz” dedi.

Mardin’de 2023’te hedef 1 milyon turist ağırlamak



Otellerinin 2015 yılında kurulduğunu kaydeden Kaya, “Mardin, birçok turistin seçim rotası oluyor. 100 yatak kapasitesi ve 47 odalı butik otel çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı turistler, 5 yıldızlı otellerden çok butik otel tercih ediliyor. Butik oteller, 5 yıldızlı otellerden farklı dizayn edildi. Mardin-Midyat taşı kullanılıyor. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor” ifadelerine yer verdi. 

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