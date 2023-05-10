Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.05.2023 14:55

Karaman’da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Karaman’da okuldan evine dönen 7 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Karaman’da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı
[Fotograf: İHA]

İlkokul birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 7 yaşındaki E.A., öğle arası okuldan evine yaya olarak gittiği sırada O.K’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsünün Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
Gaziantep'te AK Parti ve CHP'li gruplar arasında kavga: 7 yaralı
15:37
Bir evin çatısına göktaşına benzeyen 10-15 santimetrelik cisim düştü
15:27
Dezenformasyon Bülteni'nin yeni sayısı yayımladı
15:26
Hollanda'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Köln'e doğru yola çıktı
15:09
Kamu işçilerinin maaş artışı belli oldu: İşte hakları ve zam oranları...
15:02
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın tarihinde yolculuğa çıkaracak
Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın tarihinde yolculuğa çıkaracak
FOTO FOKUS
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ