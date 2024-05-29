Mardin sınırında 3 farklı yerde yangın çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşilkent Mahallesi ve Akçatarla Mahallesi'nde kuru otların olduğu arazide yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla Yeşilkent Mahallesi'ne itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangınlardan biri vatandaşlar tarafından söndürüldü

Akçatarla Mahallesi'ndeki yangın ise vatandaşlar tarafından traktörle söndürüldü.

Yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş, ayağının traktörün kıskacına takılmasıyla yaralandı. Şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sınırın diğer tarafı Kamışlı bölgesinde ise ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Bölgedeki yangının devam ettiği öğrenildi.