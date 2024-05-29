Diyarbakır'da "Sağlık Turizmi Çalıştayı" yapıldı

Diyarbakır'da sağlık turizmi alanındaki gelişimi daha ileriye taşıma hedefiyle "Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda, sağlık turizmini kapsayan mevcut durumların tespiti ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Sağlık turizmi potansiyelinin artırılması hedefleniyor

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bulut, sağlık turizmi potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Serçek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan sunum yaptı.

Sağlık turizminin dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu çalıştayda gün boyu "Termal turizm", "Medikal turizm", "İleri yaş ve engelli sağlık turizmi", "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp" konularında oturumlar yapıldı.

Çalıştaya, akademisyenler ve idari personel katıldı.