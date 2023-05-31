Mardin Ovası'nda buğday hasadı, verimli başladı

Merkez başkanı Mehmet Şerif Öter, 2022'de kuraklıkla düşük verim aldıklarını belirterek, "Bu yıl aynı toprak, aynı kuru alanlar, 300 kilodan aşağı mahsul vermiyor. Kalite açısından da çok daha iyi" dedi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en verimli topraklarına sahip olan 1 milyon dekarlık Mardin Ovası'nda, buğday hasadı başladı. Yüzde 75'i buğday ekili olan ovada ilk hasatla toplanan ürünler, kamyonlara yüklenip, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülüyor, buradan talep eden kuruluşlar da buğday ihtiyacını karşılıyor. Öte yandan getirilen ilk buğdaylar için kurban kesilip, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.



"İnşallah gerisi gelir"



Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, açıklamasında, "Bu sene hasatta verim ve rekolte açısından son yılların en güzel dönemlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sene kuraklık nedeniyle kuru alanda hasat yapılamamıştı ve tamamen telef olmuştu. Fakat bu yıl aynı toprak, aynı kuru alanlar, 300 kilodan aşağı mahsul vermiyor. Kalite açısından da çok daha iyidir" dedi.





Öter, geçen yıl sulu alanda dönüm başı 400-600 kilogram arası olan verimin 500-800 kilogram arasında beklendiğini belirterek, "Ülkemizin en kaliteli buğdayının yetiştiği Mezopotamya Ovası'nın içinde bulunduğu Kızıltepe'de geçen hafta ilk buğdaylarımız çıkmıştı, fakat lokal şeklindeydi. Bugünse yüklü miktarda geldi. Hayırlı, uğurlu olsun. Çok güzel bir buğday gelmiş, inşallah bunun arkası gelir. Çiftçilerimize, sanayicilerimize, bu sektörde istihdam olan nakliyecilerimize, ekonomiye katkı sağlayan tarım sektörünün tüm çalışanlarına hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. İnşallah 2023 yılı hasadı tüm ülkemizde bereketli geçer" diye konuştu.