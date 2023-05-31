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Güncel
AA 31.05.2023 13:53

Başlar Barajı sulaması inşaatında çalışmaların yüzde 67'si tamamlandı

Diyarbakır'da Başlar Barajı sulaması inşaatında çalışmaların yüzde 67'sinin tamamlandığı bildirildi.

Başlar Barajı sulaması inşaatında çalışmaların yüzde 67'si tamamlandı

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışıyor.

Sürdürülebilir su yönetim anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkılıyor. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Başlar Barajı sulaması inşaatında 24 bin 20 dekar alanın tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini, projenin tamamının bitirilmesi ile toplamda 38 bin 200 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını belirtti.

Balta, şunları kaydetti:

"Başlar Barajı sulaması inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup bugüne kadar fiziki gerçekleşme oranı yüzde 67’dir. 34 bin 440 CTP metre ve 31 bin 400 metre HDPE borusu döşenmiştir. Projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 286 milyon Türk lirası katkı ve 5 bin kişilik ek istihdam sağlanacaktır"

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