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Güncel
AA 29.05.2024 09:29

Manisa'daki tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tefecilik yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa'daki tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, tapu, satış sözleşmesi, vekaletname, dekont, ajanda, senet ve çek ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltınan alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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