Manisa'daki 2 orman yangını kontrol altına alındı

Kırkapaça'a bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Yunusemre'de de Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.20 sıralarında yangın başladı. Buraya da 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi yönlendirildi.

Her iki yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.