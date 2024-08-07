Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin il genelinde son 1 haftada yürüttükleri çalışmalar kapsamında 32 gram sentetik uyuşturucu, 118 gram uyuşturucu madde, 99 adet uyuşturucu hap, 5 kök kenevir, 209 adet sentetik ecza, 14 gram esrar ve 4 gram genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, 24 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.